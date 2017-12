Dopo l'accusa del Guardian al pesto, venduto più basilico

GENOVA – «Nelle due settimane successive all'uscita del Guardian che bocciava il pesto perché troppo salato, è aumentato il consumo di basilico fresco». Mario Anfossi, presidente del Consorzio di tutela del basilico genovese Dop, racconta che le vendite si sono impennate, forse perché i consumatori hanno scelto di farsi da soli il pesto piuttosto che acquistare i vasetti pronti. Intanto in questi anni in Liguria le superfici coltivate a basilico sono aumentate, arrivando a 150 ettari, la maggior parte nelle province di Savona e La Spezia, a Genova meno per mancanza di spazio. «Io sto facendo di tutto per trasformare la Liguria in un giardino di basilico», dice Anfossi. Intanto di pesto si parla in tutto il mondo: l'Osservatorio internazionale del pesto ha monitorato in un anno 232 mila fra articoli, news, blog, messaggi e trasmissioni radio/Tv.