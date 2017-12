Coppia uccisa a Viterbo, fermato il figlio a Ventimiglia

VENTIMIGLIA – E' stato rintracciato dalla polizia a Ventimiglia l'uomo sospettato di aver ucciso gli anziani genitori a Viterbo. Secondo quanto si è appreso, è stato fermato con l'accusa di omicidio. Le ricerche della squadra mobile di Viterbo sono scattate dopo il ritrovamento in casa dei corpi, avvolti in sacchi di cellophane. Non si esclude che il movente sia riconducibile alla pensione del padre. L'omicidio era stato scoperto due giorni fa dai vigili del fuoco allertati perché la coppia non rispondeva al telefono. Guardando attraverso una finestra i pompieri hanno fatto la tragica scoperta. I due corpi erano in camera da letto: Rosa Franceschini di 79 anni era per terra, mentre il marito Gianfranco Fieno di 83 anni sul letto. Entrambi erano in sacchi di plastica chiusi con del nastro adesivo.