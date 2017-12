5 milioni di euro per la Liguria dal Ministero dell'Ambiente

GENOVA - Il ministero dell'Ambiente finanzia con oltre 5 milioni di euro interventi di difesa del suolo dal rischio idrogeologico in Liguria. Tre milioni sono destinati alla realizzazione dell'intervento di sistemazione idraulica del rio Fegino attraverso un protocollo d'intesa tra ministero e la Regione Liguria sottoscritto ieri dal ministro Gian Luca Galletti e dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Lo comunica il ministero. Il documento individua nell'ambito del Fondo infrastrutture ambientali le risorse per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico già inseriti nella parte programmatica del Piano stralcio aree metropolitane del Governo.

Con il protocollo viene confermata la necessità di realizzare l'intervento di sistemazione idraulica del rio Fegino, strategico per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di bacino.