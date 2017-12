Eventi a Genova, 8 cose da fare venerdì 15 dicembre

GENOVA – Dagli appuntamenti a teatro a quelli con la musica; dai mercatini di Natale, ai libri. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti della serata.

Musical

Dopo il successo di Rapunzel, Lorella Cuccarini torna a teatro nei panni di una crudele regina vittima di un incantesimo. Grandiosi effetti speciali, venti straordinari performers tra attori, cantanti, ballerini e acrobati. Una magia per grandi e piccini. Appuntamento al Teatro Politeama Genovese dal 15 al 17 dicembre (venerdì alle 21, sabato alle 16 e alle 21, domenica alle 16). La regina di ghiaccio è un musical ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini; musica Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alex Procacci; testi Maurizio Colombi, Giulio Nannini; coreografie Rita Pivano;

A teatro

Al Teatro della Tosse - La Claque di Genova, andrà in scena «Dunque: lei ha conosciuto Tenco?». Scritto da Paolo Logli, per la regia di Davide Paganini, anche attore in scena, e Antonio Tancredi. Il tutto accompagnato dal quartetto jazz: Alberto «Napo» Napolitano, Andrea Vulpani, Lorenzo Capello, Maurizio Zofrea. Disegno e luci sono a cura di Enzo Monteverde mentre i costumi sono curati da Daniele Gelsi. Genova, le notti insonni, il jazz, gli amici, le donne, il successo, il tormento, il mistero... e uno spettatore dal buio che ha deciso di parlare. Sono questi gli ingredienti che condiscono la nuovissima versione teatrale del monologo-intervista di Paolo Logli dal titolo «Dunque: lei ha conosciuto Tenco?», già vincitore del Premio ETI «Per voce sola 2006». L’originalissimo testo, che con fantasia e pertinenza storica evoca la grande figura di Luigi Tenco e del contesto in cui si muoveva negli anni d’oro della sua attività attraverso i pensieri, le impressioni e i ricordi di un testimone-ferroviere settentrionale rivive sulla scena grazie ad un’intensa, divertente e divertita interpretazione di Davide Paganini coadiuvato musicalmente dal quartetto Jazz. Il monologo prende spunto da un aneddoto, una storia piccola e forse marginale raccontata tempo fa in televisione da Arnaldo Bagnasco. Nel racconto si descriveva Tenco attraversare una galleria della stazione di Genova Piazza Principe in equilibrio su un binario, suonando il sassofono e sfidando un temporale. Un episodio che esemplifica la personalità di un uomo che non ha mai avuto paura delle poste in gioco, tanto da sbeffeggiare con la sua stessa morte il senso dell’istituzione. Ed è proprio un anziano ferroviere, Gino Grondona, che cerca di cogliere qualcosa del mito Tenco. Una messa in scena semplice concentrata sulla voce dell’attore, vero e proprio strumento del concerto, ed arricchita dalle note musicali dal vivo della formazione dalle quali si sviluppa un dialogo interattivo che dà forma ad un’autentica partitura orchestrale, a sottolineare come le parole abbiano scansioni che si appoggiano alle metriche del brano musicale, come l’andamento ritmico dell’intero spettacolo sia continuamente intrecciato, e come i contrappunti non siano solo casuali, ma forniscano ulteriori chiavi di lettura del testo. Uno spettacolo che porta con sé anche un messaggio di affetto e speranza, come sintetizzato dalle essenziali parole dell’ignaro ferroviere: Non è che Tenco non avesse paura della morte. Non ci credeva, punto e basta.

Musica live

Al Crazy Bull a Genova Sampierdarena (via E. Degola 4), all'interno della rassegna musicale BangArang!, appuntamento alle 22 con il concerto di Coez, il fenomeno della scena cantautoriale del 2017, che si muove con disinvoltura nei terreni del pop e del rap. Il suo ultimo disco, «Faccio un casino», seguito da un tour tutto sold out per tutta l'Italia, gli è valso il disco d’oro e ha superato le 20 settimane di permanenza nella classica FIMI/GFK. Info: www.goaboa.it.

Concerti

Alle 22, musica ai Giardini Luzzati. Protagonista il «Who Killed the Bassman?». Dalla laguna veneziana arriva nel golfo genovese un trio alternative dalle sonorità calde e sintetiche. Chitarre virtuose, violino, suoni a 360 gradi elettrificati, computerizzati, demonizzati, viaggio che ricomincia dopo un certo periodo di stop, atmosfere così rarefatte da sembrare sospesi tra Everest e il campanile di San Marco.

Swing

Per la prima volta a Genova, ad allietare i giorni della vigilia di Natale 2017, arriva la più famosa swing band europea, quella sulle cui note desiderano ballare i ballerini di tutto il mondo. La «Hot Sugar Band», una eccellenza musicale riconosciuta in tutto il mondo, fa tappa al Galata Museo del Mare la serata di venerdì 15 dicembre, dalle 19.30. Insieme alla resident band genovese più amata, «Max & His ZenaStompers» offriranno quello che si annuncia essere uno dei più importanti concerti del genere dove verrà sciorinato il repertorio più famoso dello swing natalizio. Al Galata Museo del Mare - Sala Vespucci, saranno 4 ore ininterrotte di musica dal vivo, due band a darsi battaglia da un capo all'altro della sala, in chiave giocosa ed autoironica. Inoltre, saranno presenti due ospiti d'onore: Aitor Leniz e Ainoa Pons, che nel corso della serata si esibiscono sfoggiando lo stile da grandi fuoriclasse. Nelle sale poi potrete assistere ad altre esibizioni di ballerini swing, spettacoli, stand e tanti momenti divertenti da condividere assieme. La musica dal vivo inizierà intorno alle 22.

Mercatini

Piazza Truogoli di Santa Brigida si prepara al Natale, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, con la prima edizione dei Mercatini di Natale, organizzati dall’Associazione Culturale Matrioske in collaborazione con il Civ Vivere Santa Brigida. Una selezione di vintage, creazioni hand made e di riciclo creativo, popoleranno i banchetti ma non solo.

Libri

Alle 18.30, al Teatro della Tosse di Genova (Foyer Sala Trionfo), appuntamento con la presentazione del libro-gioco «Il mistero dei tarocchi» di Gian Piero Alloisio e Tonino Conte, con i XXII Arcani Maggiori illustrati da Beppe Giacobbe(Ed. La Grande Illusion - 2017). Introduce l'incontro Stefano Bigazzi. Saranno presenti gli autori, l’illustratore e l'editore Giuseppe Zapelloni; interverranno in veste di Tarocchi: Enrico Campanati (il Bagatto), Pietro Fabbri (il Diavolo), Veronica Rocca (la Papessa). Seguirà brindisi con gli artisti.