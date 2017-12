Brucia il tetto di una casa, sfollata famiglia nell'entroterra di Genova

GENOVA - L'incendio della canna fumaria di un'abitazione di una frazione di Coreglia Ligure, nell'entroterra di Genova, ha costretto i pompieri la scorsa notte a far evacuare per alcune ore un appartamento. Per strada sono finiti i genitori e tre figli minori. Il rogo è divampato prima della mezzanotte in via Dezerega: i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento alle 4 del mattino. Nello stesso tempo hanno verificato che un'ala della casa non presentasse rischi e disposto che la famiglia potesse rientrare in quella parte di abitazione in modo da evitare loro il disagio di passare la notte fuori casa. A operare sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari giunto sul posto con un'autobotte e una squadra in ausilio arrivata da Genova.