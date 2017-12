Meningite, ricoverata una ragazza di 16 anni in Liguria

SAVONA - Una ragazza di 16 anni è stata ricoverata ieri all'ospedale di Savona per meningite da meningococco. E' il terzo caso registrato da inizio anno nella cittadina ligure. La giovane è stata accompagnata al pronto soccorso ieri mattina con febbre alta, mal di testa e stato confusionale: è stata visitata da un neurologo e infettivologo, sedata e sottoposta a terapia antibiotica. Ora è in isolamento in rianimazione. Per tutti coloro che sono stati a contatto con lei, da medici e infermieri ai compagni di classe, è in corso la profilassi antibiotica. «Non c'è ragione di creare allarmismo, è un caso isolato», dicono dalla Asl2. La ragazza vive in un paese dell'entroterra savonese.