Treno fermo per il ghiaccio, pendolari intrappolati per 14 ore

LIGURIA – Sono rimasti in 'ostaggio' in stazione per 14 ore. E' accaduto a 15 pendolari che da Savona, ieri mattina alle 6:11, sono partiti su un treno diretto ad Alessandria: il convoglio ha avuto un guasto poco prima di San Giuseppe di Cairo. A quel punto i passeggeri sono stati fatti accomodare su un altro treno che, però, non è mai partito dalla stazione a causa dei problemi causati dal ghiaccio alle linee elettriche delle ferrovie. «Per tutta la giornata abbiamo ricevuto informazioni errate – ha raccontato uno dei viaggiatori al quotidiano online IVG.it – e soltanto in serata ci siamo resi conto che da San Giuseppe, fino a domani, non ci saremmo mossi».

In soccorso alle quindici persone che per tutto il giorno hanno atteso invano la ripartenza si è mosso il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, che ha trovato un albergo dove gli sfortunati pendolari potranno trascorrere la notte. «Ora dovremo pernottare a nostre spese – tuona il viaggiatore – speriamo di essere quantomeno risarciti per questa disavventura da incubo».