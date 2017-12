Allerta meteo prorogata fino a domani in Liguria

GENOVA – La Protezione civile della Liguria ha deciso di estendere l'allerta meteo già in vigore oggi fino alla mezzanotte. In particolare è estesa l'allerta rossa, la più elevata, da Portofino alla Spezia sui bacini medi e grandi fino alle 13:00 di domani. Diventerà arancione fino alle 18:00 per trasformarsi in gialla fino alla mezzanotte. Nell'entroterra del Levante l'allerta è rossa sui bacini medi e grandi fino alle 9:00 di domani, poi sarà arancione fino alle 15:00 e gialla, la più bassa, fino alle 21:00. Da ponente a Portofino resta arancione fino alle 9:00 di domattina poi sarà gialla fino alle 15:00.

Nell'entroterra di ponente allerta è gialla fino a domattina alle 9. In base alle previsioni di Arpal nelle prossime ore sono attese le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, possibili fino al passaggio del fronte vero e proprio, che si affaccerà sul ponente ligure in serata, per transitare sulla Liguria durante la notte e nella prima parte di domani. Previsti venti di burrasca forte.