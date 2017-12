Maltempo: disagi su autostrade per i treni

GENOVA – A causa del gelicidio sulle carreggiate e la caduta di alberi e rami stamane ci sono pesanti problemi alla viabilità su tutte le autostrade liguri. La A6 Savona-Torino è chiusa da Savona sino a Ceva, mentre sono gravi i disagi anche sui tratti dei valichi appenninici della A7 Genova-Milano (fra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova), sulla A26 che da Voltri (Genova) va verso Alessandria sul passo del Turchino. Rallentamenti e a tratti lunghe code anche sulle autostrade della Riviera: sulla A12 che collega Genova a Livorno e sulla A10 che collega il capoluogo ligure alla Francia. Disagi anche per quanto riguarda i treni. Due convogli regionali sono bloccati per il gelicidio sulla linea Genova Torino: sono fermi nelle stazioni di Ronco Scrivia e di Arquata Scrivia, in provincia di Genova. Il primo treno è diretto verso Torino. Il secondo invece procedeva dal Piemonte verso la Liguria. Le vetture dei convogli bloccati, come riferiscono a Trenitalia, sono regolarmente riscaldate.