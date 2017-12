Eventi a Genova, 8 cose da fare venerdì 8 dicembre

GENOVA - Dai grandi concerti, agli spettacoli teatrali, dal Natale in città alle apertura straordinarie per i luoghi di cultura, ecco qualche consiglio per vivere al meglio il vostro tempo libero.

Gazzelle in concerto con Superbattito Club

Alle 21.30 al Crazy Bull, Gazelle in concerto. Un disco ammiccante e catchy. Sexy-pop. Prodotto per Maciste Dischi da Igor Pardini e Flavio Pardini presso Il Cubo Rosso Recording di Roma, con la supervisione artistica di Leo Pari. Masterizzato da Andrea Suriani presso l’Alpha dept. studio di Bologna. «Superbattito» è uno degli album must di questo 2017. I Gazzelle sono protagonisti del concerto al Crazy Bull all'interno della rassegna Bangarang.

Musica live

Alle 21.30, appuntamento al Count Basie con il Venerdì Live Night: in programma «Dal blues a John Lennon» con Gianni Borgo Trio + Plastic Onion Band. Protagonisti sul palco Gianni Borgo - Chitarra, Voce; Guido Sais - Basso; Ezio Cavagnaro - Batteria; Davide Canazza - Voce e chitarra; Flavio Simoni - Chitarra solista e cori; Roberto Leoncino - Basso e cori; Beppi Menozzi - Tastiere e cori e Alfredo Bosh - Batteria.

A Teatro

Il Carcere di Marassi e il suo Teatro dell'Arca aprono le porte al pubblico esterno allo spettacolo «La leggenda di Moby Dick». Assieme a Igor Chierici, in scena nei panni di Ismaele, unico superstite della baleniera Pequod capitanata dal grande Achab, vi saranno sei suonatori di tamburi giapponesi (Taiko) che rappresenteranno in tutto e per tutto l'equipaggio della nave e daranno vita ai momenti di caccia ai capodogli e alla resa finale con Moby Dick. Oltre a loro: un violoncello e un arpa. Il pubblico sarà immerso anche questa volta nella scenografia, intorno a loro tubi al neon a raccontare gli arpioni della baleniera. Si giocherà con effetti audio e luci che funzioneranno per il pubblico, immerso nel racconto, da veri e propri protagonisti di questa storia che molti credono essere una leggenda: la leggenda di Moby Dick. Luca Cicolella alla regia e nel ruolo di Queequeg.

Spettacolo

Al Teatro della Tosse, alle 20.30, lo spettacolo «Me and My Self». Lo spettacolo indaga la relazione tra individuale e collettivo: l’individuo come soggetto di osservazione di sé nella sua relazione con gli altri e con l’ambiente circostante. I tre danzatori interpreti sono coinvolti in un’indagine che li porta ad esplorare una diversa visione di sé stessi nel tentativo di rispondere alle domande: Come posso essere me stesso? Cosa posso mostrare e cosa non voglio mostrare di me? Qual è la distanza tra una visione idealizzata di me e l’immagine di me che realmente si produce in scena? A queste domande i danzatori rispondono da punti di vista diversi: in modo pragmatico, fantastico, didattico, ciascuno attingendo dalla propria storia personale. Il desiderio è quello di comprendere e far comprendere ciò che è veramente importante mostrare in scena, senza essere condizionati dall’artificio dei codici di rappresentazione. Così come proponeva Anna Halprin, la cui filosofia ha influenzato e nutrito la ricerca di Christine Fricker, il punto di partenza di questo spettacolo è la richiesta rivolta a ciascun danzatore di disegnare sé stesso, le proprie ossessioni, fantasie, ricordi. Pertanto i fogli bianchi sono presenti per tutta la durata della performance.

I 20 anni della città dei bambini

Da 20 anni, La città dei bambini e dei ragazzi al Porto Antico è sinonimo di divertimento intelligente formato famiglia, un luogo accogliente e stimolante dove scoprire i segreti della natura, la scienza e la tecnologia in modo divertente e sempre nuovo. Venerdì 8 dicembre, come ogni anno, una giornata di festa celebrerà il compleanno della struttura, che quest’anno proseguirà con animazioni speciali anche sabato 9 e domenica 10 dicembre, accogliendo i visitatori, piccoli e grandi, con una speciale promozione dedicata al compleanno e uno spettacolare show scientifico interattivo. La giornata di venerdì 8 dicembre sarà scandita da un intenso programma di laboratori e giochi che, dalle 10 del mattino fino alle 18, coinvolgerà bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età: animazioni fantasiose per i più piccoli, creatività e scoperte scientifiche per i più grandi e una allegra merenda tutti insieme alle 16. Ma, soprattutto, un doppio appuntamento, alle 15 e alle 17 con Scienzazionale, l’animazione - a cura di Fosforo Associazione Culturale Next - che porterà il pubblico a scoprire tutta la scienza presente nella vita quotidiana, tra risate, teorie, detti della nonna e detti popolari.

Presepe Savoia a Palazzo Reale

Il Presepe Savoia è l’esposizione del primo nucleo, appena restaurato, di un Presepe composto di 85 elementi che sarà allestito nella sua completezza a Natale 2018, al termine di un restauro, eseguito dal Laboratorio di Nino Silvestri a Genova (per le parti lignee) e dal Laboratorio Arachne di Genova (per le parti tessili), come da progetto curato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e con il contributo di ISCC - Istituto Cardiovascolare-Camogli. Questi primi 27 pezzi, statue intagliate e dipinte che raffigurano la Sacra Famiglia, gli angeli, i Magi, i pastori, i popolani e i soldati con costumi in seta, cotone, velluto, tela jeans, passamanerie in argento con corone, sciabole, lance, scudi in metallo sbalzato, cinture e utensili insieme agli animali, saranno esposti dall’8 dicembre 2017 al 25 marzo 2018, nel Salone da Ballo del Museo di Palazzo Reale, con l’allestimento della scenografia a cura di Giulio Sommariva in collaborazione con gli allievi dei corsi di scenografia e decorazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Cioccolata e pattinaggio al Porto Antico

Alla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico di Genova, appuntamento per famiglie con Ice & Chocolate: dalle 15 alle 18 ci sarà la distribuzione gratuita di cioccolata calda ai pattinatori in pista (fino a esaurimento scorte).

La Lanterna apertura straordinaria

Durante il Ponte dell'Immacolata 2017, la Lanterna di Genova effettua un'apertura straordinaria per tutto il weekend, dando la possibilità a famiglie e bambini di visitare il simbolo della Superba, il parco e il museo. Questo l'orario da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 14.30 alle 19.30.