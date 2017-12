Genova, Villa Scassi si conferma 'Ospedale a misura di donna'

GENOVA – Ancora due 'Bollini Rosa' per l'Ospedale Villa Scassi di Genova per il biennio 2018-2019. Il riconoscimento, giunto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da) che premia gli ospedali italiani che si distinguono per la presenza di servizi dedicati alle esigenze femminili, va a sommarsi a quello già ricevuto sempre dalla stessa struttura per il biennio giunto al termine (2016-2017).

La notizia arriva direttamente dalla Asl3 di Genova, in cui si ricorda che il Programma Bollini Rosa – promosso da O.N.Da – individua e premia gli ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere, con percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza 'rosa'. Qui la pagina dedicata con le attività 'a misura di donna'.