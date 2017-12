Eventi a Genova, 7 cose da fare giovedì 7 dicembre

GENOVA – Il Natale entra nel vivo in città, la musica risuona nei teatri, il tango fa ballare la città e molto altro in questo giovedì genovese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi scappare gli appuntamenti più interessanti.

Si accende l'albero in Piazza De Ferrari

È arrivato in piazza De Ferrari, il tradizionale Albero di Natale, abete che per il quinto anno consecutivo viene donato alla nostra città dal Parco naturale regionale dell’Aveto. L’accensione è in programma giovedì 7 dicembre 2017, dalle ore 17.15, con interventi del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del presidente del Parco dell'veto Michele Focacci. Sarà una grande festa a dare il via, giovedì 7 dicembre a partire dalle 16, alle vacanze di Natale a Genova e in Liguria. In occasione della tradizionale accensione dell’albero, proveniente dal Parco dell’Aveto, in piazza De Ferrari, Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio si sono di nuovo uniti per offrire ai genovesi e ai turisti un grande e unico spettacolo di luci proiettate sul Palazzo della Regione, accompagnate da musica tipica natalizia. Non solo, a dare il benvenuto alle festività ci saranno anche i bambini del Coro delle Voci bianche del Teatro Carlo Felice al fianco del grande tenore genovese Francesco Meli e del soprano Serena Gamberoni, che regaleranno il concerto alla città. Il tutto verrà accompagnato da litri di cioccolata calda e dolci natalizi offerti a tutti i partecipanti.

Musica a teatro

La Filarmonica Sestrese, associazione di promozione sociale, svolge da 172 anni la propria attività in ambito sociale e culturale. Fondata il 27 maggio 1845 con deliberazione del Comune di Sestri Ponente quando ancora non esisteva lo Stato Italiano, è da sempre protagonista di spicco nel panorama culturale genovese, eseguendo concerti nei principali teatri della città e partecipando a festival musicali e concorsi in Italia e all’estero. La scuola di musica, che conta numerosi iscritti, prevede corsi a partire dai 3 anni di età, classi di tutti gli strumenti a fiato, percussioni, pianoforte e chitarra. A distanza di 170 anni, la Filarmonica è rimasta l' istituzione di allora ancora presente ed attiva sul territorio, portando non solo cultura e socialità ma valorizzazione delle tradizioni e dei valori di Genova e rappresentanza del mondo del lavoro di cui Sestri Ponente è da sempre un'importante parte dell'economia nazionale. Per questo, si celebra insieme al Comune di Genova questo avvenimento con il concerto di giovedì 7 dicembre2017 al Teatro Carlo Felice con accesso gratuito (ore 18.30), cercando di ricreare l'entusiasmo che animò i trentamila genovesi che si radunarono in Oregina e di cui lo stesso Mazzini dal suo esilio londinese plaudì all' evento che insieme ad altri determinò l'avvio del Risorgimento d'Italia con la Prima Guerra d'Indipendenza del 1848. Sarà anche l'occasione per valorizzare più intensamente gli autori dell'Inno, i genovesi Novaro e Mameli. Per questi motivi è auspicabile che Genova venga riconosciuta ufficialmente Città dell'Inno. Il concerto ripercorrerà quasi duecento anni di storia visti attraverso un’ottica di assoluta modernità. Si eseguiranno le venti variazioni sul tema 24 di Paganini in una moderna rivisitazione di James Barnes; l’Overture dei Vespri Siciliani; il Poema Sinfonico Spartacus di Jan Van Der Roost che con questo lavoro ha voluto rendere omaggio a Ottorino Respighi; per arrivare ad una seconda parte nettamente moderna omaggiando infine il nostroFabrizio De Andrè in una breve carrellata dei successi più famosi. In apertura verrà eseguito l’Inno Nazionale suonato dalla Filarmonica e da un coro di voci bianche formato da 120 bambini provenienti da vari istituti scolastici del territorio genovese. Ingresso libero fino a esaurimento posti (dalle ore 17.45).

Festival internazionale Bravo

A Genova, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, appuntamento con il Festival Internazionale Bravo, che va in scena nel cuore della città. Quattro giorni a ritmo di Tango nei palazzi più belli e prestigiosi della Superba: Palazzo Ducale, Galata Museo del Mare, Museo Teatro della Commenda di Prè, Grand Hotel Savoia. 12 ballerini di fama mondiale, 7 Musicalizadores 4 serate di gala, 3 pomeridiane, 30 lezioni. E poi musica dal vivo, show a sorpresa, un tour gratuito di Genova (sabato 9 dicembre dalle 11 alle 14 da De Ferrari), 2000 tangueros da tutto il mondo: Stati Uniti, Francia, Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia, Perù, Ukraina, Giappone, Kazakhstan, Svizzera, Portogallo, con il patrocinio del Consolato Argentino, della Regione Liguria e del Comune di Genova. Tutto questo è Festival Bravo 2017, kermesse di tango argentino. Tutto grazie all'Associazione Culturale Titango e alla Asd Scuola Stabile di Tango Argentino Genova di Sergio Chiaverini y Francesca Brandi che armati di sana passione e di nessuno sponsor per il settimo anno permettono alla città di Genova di ospitare un evento internazionale. Associazione attiva dal 2001 artefce di tantissimi eventi cittadini a livello internazionale. (Festival, Maratone, Storia del Tango, Campionato Metropolitano Liguria, Workshop, Musica dal Vivo, Documentari, Beneficenza, Presentazione di Libri).

Jazz

Giovedì 7 dicembre, alle 21.30, nuovo appuntamento con la serata di jam session al Count Basie di Genova. Concerto jazz di apertura e a seguirepalco aperto: incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della «convivialità culturale». Ospite della serata Fabrizio Cattaneo.

A teatro

Regalo di Natale, in scena al Politeama Genovese il 7 e l'8 dicembre2017, è uno spettacolo con Gigio Alberti, Filippo Dini, Valerio Santore, Giovanni Esposito e Gennario Di Biase, di Pupi Avati; adattamento teatrale Sergio Pierattini; regia Marcello Cotugno. Lo spettacolo tratto dal film di Pupi Avati del 1986, apprezzato da pubblico e critica alla 43° Mostra del Cinema di Venezia. Quattro amici si ritrovano la notte di Natale per giocare una partita di poker. Sul piatto, oltre al denaro, il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, gli inganni.

Spettacolo

Al Teatro Archivolto, lo spettacolo Les idées grises. I due spericolati performer della compagnia Barks immaginano un mondo libero da leggi… della gravità e della logica. Divertimento per grandi e piccini. Accettare l’assurdo, dimenticare la ragione, farsi beffe della logica. Sono questi i principi da cui sono partiti Bastien Dausse e François Lemoine della Compagnie Barks, per creare lo spettacolo Les idées grises o il Caos epico. I due autori/ acrobati, affascinati dalle arti circensi sin da bambini, hanno entrambi alle spalle un percorso di formazione nei territori del nouveau cirque e della danza acrobatica. Ma ciò che li caratterizza è soprattutto la capacità di non porre limiti all’immaginazione. Les idées grises è ispirato direttamente a ciò che sono per noi le acrobazie: una perdita di punti di riferimento, uno sberleffo alla logica. Quindi cosa c’è di strano se le sedie e il tavolo della colazione stanno appesi al soffitto? Basterà sedersi al contrario, distruggere i pensieri cartesiani e lasciarsi andare all’irrazionale. In questo mondo liberato dalle leggi della logica e della fisica i due giovani artisti ricercano la libertà assoluta attraverso una dimensione fisica dello spazio e del tempo lontana da ogni convenzione. Le loro imprevedibili evoluzioni si svolgono dentro una scenografia che incorpora al suo interno meccanismi e oggetti di scena mutuati direttamente dal circo, dal palo cinese al trampolino.

Commedia

Al Teatro Bloser, scienza, poesia, filosofia e musica: a rapporto! È ora di rispondere a una delle domande fondamentali, poste dall’uomo fin dalla notte dei tempi: che cos’è la felicità? È una reazione biochimica? Uno stato? Un moto? Una convenzione? Un’illusione? Un’attività di marketing? Un sogno? Una truffa? Facendo ricorso a tutto ciò che nei secoli l’umanità ha pensato sulla felicità, Happiness pone a suo modo, ovvero con parole, immagini e musica, un quesito fondamentale per ogni persona. E, qualora la soluzione non apparisse così importante, ciò che invece alla fine risulta cruciale è la necessità di comunicare quanto un tema così elusivo e imprescindibile sia al centro delle nostre vite. Guido Conforti è creative designer, scrittore e performer. Manager di Confindustria Genova, dirige il Digital Innovation Hub Liguria. Michele Piana è professore ordinario di Analisi Numerica del Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova e pianista.