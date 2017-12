Tamponamento tra 3 Tir sulla A7 paralizza il traffico

GENOVA - Traffico in tilt stamani a causa di un tamponamento fra tre Tir sull'autostrada A7 fra i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord. Feriti in modo lieve i tre autisti dei mezzi. L'incidente ha provocato il blocco del traffico sulla A7 con conseguente paralisi degli ingressi del casello di Genova Sampierdarena. Il traffico si è riversato sulle vie urbane. Lunghe code si sono formate incentro, nel ponente e in Valpolcevera. Una paralisi durata sino alle 10:30 quando è stata riaperta una corsia della A7 rimasta chiusa per permettere la rimozione dei Tir coinvolti nell'incidente.