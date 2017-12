Inaugurato il primo Smart Energy Building: è del tutto autosufficiente

LIGURIA – Si è svolta questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti e della presidente di ENEL Patrizia Grieco, l'inaugurazione del primo 'Smart Energy Building' italiano non connesso a nessuna rete elettrica pubblica. Si tratta di un edificio, realizzato all'interno del Campus universitario di Savona, completamente autosufficiente dal punto di vista energetico: il riscaldamento è garantito da una pompa di calore geotermica (8 sonde che scendono a 100 metri di profondità e scambiano calore col terreno), la corrente elettrica da un impianto fotovoltaico e, in caso di emergenza, dalla Smart Grid dell'università (grazie alla quale può essere sempre indipendente dalla rete tradizionale). Anche l'attività fisica degli studenti, in una apposita palestra, contribuisce ad alimentare l'edificio. «Grazie a questi sistemi - ha spiegato il prorettore del Campus, Federico Delfino - il palazzo non emette CO2 nell'atmosfera».