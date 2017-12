Eventi a Genova, ecco cosa fare martedì 5 dicembre

GENOVA – Dagli spettacoli classici del balletto internazionale, alle presentazioni di libri importanti, fino agli appuntamenti con il cinema. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire gli appuntamenti migliori.

Danza

Al Teatro della Corte, alle 21, «Il lago dei cigni», oggi forse il balletto più famoso del mondo, continua a mantenere intatto tutto il suo fascino per l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l’eterna lotta fra il Bene e il Male. Appuntamento, martedì 5 dicembre, quando arriva per la prima volta a Genova il Balletto di San Pietroburgo che metterà in scena Il lago dei cigni. Lo spettacolo si terrà al Teatro della Corte alle 21. La trama, decisamente romantica, racconta la storia della principessa Odette che un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa ha negato il suo amore, costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d’amore. Il principe Siegfried si imbatte nottetempo di Odette, se ne innamora e promette di salvarla. Ad una festa nella reggia di Siegfried il mago presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette al principe che, convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, le giura eterno amore. A quel punto il mago rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Siegfried, disperato, decide di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consentendo ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici. Un fiore all’occhiello per il Balletto di San Pietroburgo con le favolose e incantate musiche di P.I.Chaikovskij e su coreografie di Marius Petipa.

Libri e sociale

Cecilia Strada ai Giardini Luzzati di Genova per presentare in anteprima il suo nuovo libro «La guerra tra noi» insieme a Luca Borzani e Mizio Ferraris. Appuntamento martedì 5 dicembre, alle 18, all'interno della rassegna Charlas. Da Kabul a Milano, storie di un mondo rovesciato per capire di cosa avere davvero paura. A seguire buffet etnico e Palco Libre, Zena latin Jam Session a cura di Escobar. Resident: Zena Latin Jam, con Catalina Huenulaf (voce + cajon), Mario Principato (percussioni), Alessandro Scotto d'Aniello (chitarra), Paola Escobar (voce + chitarra).

Prende le mosse dal G8 di Genova la lunga cavalcata in cui ci accompagna la penna pungente e ritmata di Cecilia Strada. Un libro che ci racconta un ciclo lungo di guerre, stravolgimenti e migrazioni che hanno mutato la sorte dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo e forse dell'intero globo. Non è un caso quindi che Cecilia abbia scelto in primis Genova e i Giardini Luzzati per promuovere questo nuovo libro. Uno spazio, un crocevia recentemente resosi ancora più ricco con le nuove «Charlas», la rassegna del martedì alle 18, di chiacchiere, incontri e strumenti per capire un po' di più questo pazzo mondo.

Libri e sport

Martedì 5 dicembre, alle 18, presso la Libreria Coop del Porto Anticodi Genova, Maurizio Michieli presenta il suo libro «L'allenatore torna sempre con la sua squadra» (Coedit editore). Si tratta di una serie dianeddoti, retroscena e curiosità su personaggi da incontrati e frequentati dall'autore negli ultimi 25 anni e che hanno scritto la storia della Sampdoria. Saranno presenti anche l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo e la famiglia Garrone. Modera Massimiliano Lussana. La prefazione è di Enrico Mantovani. I personaggi narrati e raccontatisono Vujadin Boskov, Paolo Mantovani, Luis Cesar Menotti, Luciano Spalletti, Sven Goran Eriksson, Domenico Arnuzzo, Enrico Mantovani, Roberto Mancini, Giampiero Ventura, Gigi Cagni, Riccardo Garrone, Walter Novellino, Walter Mazzarri, Edoardo Garrone, Massimo Ferrero, Antonio Cassano, Francesco Flachi, Eugenio Bersellini e Marco Giampaolo. Come avvenne lo scoop del 2002, quando la Sampdoria sarebbe stata acquistata da Riccardo Garrone; un retroscena inedito su Paolo Mantovani e ancora ciò che avvenne realmente nella disgraziata stagione di Ventura, le uscite più stravaganti e sorprendenti di Menotti, la dolorosa verità della retrocessione con Spalletti. Questi sono solo alcuni passaggi del libro.

Cinema

Al Cineclub Nickelodeon alle 21.15, la proiezione di Human è un dittico di storie e di immagini del mondo, per immergerci nella profondità del genere umano. Attraverso testimonianze piene d’amore, di felicità ma anche di odio e violenza, Human ci permette di confrontarci con l’altro e riflettere sulla nostra vita. Monologhi struggenti e di rara sincerità si alternano a immagini aeree inedite, accompagnate da musiche particolarmente coinvolgenti.