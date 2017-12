Violenza sessuale in una galleria ferroviaria nei pressi del quartiere Peglia

VENTIMIGLIA (IMPERIA) - Due donne nigeriane hanno denunciato alla polizia di Ventimiglia di essere state violentate da due nordafricani in una galleria ferroviaria, nei pressi del quartiere Peglia. Le donne, di 24 e 25 anni, sarebbero state avvicinate dai due stranieri che, presentandosi come passeur, le avrebbero convinte a seguirli nella galleria, dicendo che quella era la via più semplice per raggiungere la Francia. Una volta in galleria le giovani sarebbero state violentate. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce della violenza e le nigeriane sono state portate in ospedale a Sanremo, per accertamenti. Gli investigatori stanno verificando l'attendibilità delle dichiarazioni.