Una paperella a Palazzo Reale di Genova, e diventa virale su Facebook

GENOVA - Anche il museo di Palazzo Reale come il British Museum ha la sua Rubber Duck, la mitica paperella di gomma gialla che ha galleggiato in più di una italica tinozza. La 'Paperella reale' voluta dalla direttrice del museo e del polo museale ligure Serena Bertolucci è così diventata virale su Internet. Tutti la vogliono, tanto che persino al Mibact fanno a gara per accaparrarsela.

Tra i più famosi giochi al mondo

La Rubber duck è nella top fifty dei giochi più famosi al mondo e nasce dalla leggenda del cargo che, nel gennaio 1992, perse il carico di 30 mila paperelle di gomma in pieno Oceano Pacifico, paperelle che si dice vaghino per il globo seguendo le correnti marine. «Molti dei musei europei ce l'hanno – ha detto Bertolucci – Invidiavo il British Museum che per ogni settore aveva la sua rubber duck con un segno connotativo a seconda delle stanze cui si riferiva. In Italia non ce l'ha nessuno. Così ho pensato che poteva essere un modo per raccogliere fondi per il museo in maniera divertente».