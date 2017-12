Rimane agganciato a un nastro trasportatore, perde l'avambraccio

SAVONA – Un uomo di 34 anni è rimasto ferito ieri a Villanova d'Albenga (Sv) mentre lavorava all'interno di un impianto di compostaggio. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto agganciato ad un nastro trasportatore, che gli avrebbe tranciato l'avambraccio. A dare l'allarme alcuni colleghi che si trovavano nei pressi. Il 34enne è stato portato in ospedale in codice rosso a causa delle gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. In queste ore è in corso un'operazione per tentare di riattaccare l'avambraccio all'arto al Santa Corona.