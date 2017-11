Genova, il Consultorio si è trasferito in piazza Ospedale Pastorino

GENOVA – Il Consultorio si è trasferito il 28 novembre, con tutte le sue attività a eccezione della pediatria e della ginecologia che sono rimaste nella sede di via Borghi 6 a Bolzaneto, fa sapere in una nota la Asl3. Il consultorio, ora si trova al primo piano della struttura di piazza Ospedale Pastorino 3 (ex Ospedale Pastorino).

Il servizio di Accoglienza Consultoriale di Via Bonghi 6 non è dunque più attivo a partire dalla giornata di martedì 28 novembre e riprenderà l'attività, così come gli altri servizi consultoriali in trasferimento nella nuova sede del Pastorino, il 5 dicembre 2017. I servizi del Consultorio (pediatria e ginecologia) che rimangono in via Bonghi, invece, non subiranno alcuna interruzione.

Per informazioni sui servizi oggetto del trasloco: tel. 010 849 9400/6833/6838.