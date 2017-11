Muratore trovato morto in casa con ferite alla testa, l'ipotesi del medico del 118

RIVA TRIGOSO (GENOVA) - A uccidere Angelo Malabruzzi, il muratore di Riva Trigoso trovato morto ieri nella sua abitazione potrebbe essere stato un malore che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. Lo ipotizza il medico del 118 che per primo è intervenuto nell'appartamento della vittima. Il medico ha anche rilevato che le ferite sul viso e l'ematoma sotto l'occhio dell'uomo sono vecchie di almeno sei giorni e sono compatibili con la caduta in casa della quale lo stesso Malabruzzi aveva parlato con gli amici. L'uomo da giorni non andava a lavorare perché non si sentiva bene. Il magistrato di turno Gabriella Marino ha comunque disposto l'autopsia per non escludere nessun'altra ipotesi. Non ultima quella che l'uomo possa essere stato aggredito, anche se per ora questa tesi non troverebbe riscontri dai primi accertamenti.