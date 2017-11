Pescatore scivola in mare e annega

SESTRI LEVANTE - Un uomo di 75 anni, Giovanni Luconi, residente a Monza, è morto annegato dopo essere caduto in mare da uno scoglio mentre stava pescando con la canna. L'incidente è avvenuto questa mattina in località Vallegrande, tra Riva Trigoso e Moneglia. Luconi era in compagnia di un altro pescatore amico. In pochi attimi il pensionato è scomparso tra le onde. L'amico e coetaneo, sfidando il freddo, si è gettato in mare ma non è riuscito a recuperare Luconi. I soccorsi sono giunti con l'elicottero che ha issato a bordo il corpo esanime. Il cadavere è stato poi consegnato agli uomini della Guardia costiera di Sestri Levante. L'uomo era ospite del campeggio Smeraldo di Moneglia.