Il presidente della Regione, Toti: un abbraccio ai tre carabinieri feriti a Genova

GENOVA - «Siamo accanto agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine che tutti i giorni rischiano la loro vita per la nostra sicurezza. Un abbraccio ai militari rimasti feriti oggi a Genova. Serve più sicurezza, più cultura della legalità, più mezzi per proteggere i cittadini e, soprattutto, stipendi migliori per chi ogni giorno si espone al pericolo per noi». Lo ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando in una nota quanto accaduto ieri a Genova, dove tre carabinieri sono rimasti feriti mentre cercavano di fermare due malviventi a bordo di un'auto rubata.

«Seguiamo da vicino le condizioni dei tre militari - ha aggiunto la vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Viale - a cui rivolgiamo un augurio di pronta guarigione. A loro e a tutte le forze dell'ordine - ha concluso Viale - rivolgo un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno».