Una donna cade dal secondo piano, morta

LA SPEZIA - Il corpo di una donna polacca di 42 anni, Agnieszka Kazimiera Oczkowska, è stato trovato questa mattina poco dopo le 8:00 all'interno di un cortile privato, in via Melara alla Spezia. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe caduta da una finestra del secondo piano forse mentre era intenta a pulirne i vetri. Il fatto risale alla serata di ieri. La donna era ospitata da alcuni giorni a casa di un connazionale che ieri sera, rientrato a casa, ha notato la finestra spalancata. Dopo averla richiusa, non dando peso all'assenza della donna, è andato a dormire. Solo stamani un vicino lo ha avvertito della presenza del corpo della donna nel cortile. Sul posto sono arrivati 118, polizia, scientifica, squadra mobile e medico legale. L'ipotesi, su cui stanno indagando adesso gli inquirenti, è che la donna possa essere scivolata accidentalmente. Nelle sue mani è stato trovato un panno per pulire i vetri, mentre vicino alla finestra è stata trovata una sedia.