Torna a Genova il presepe Pentema disegnato con la luce

GENOVA- Una 'luce nuova' per il presepe di Pentema che, alla vigilia della sua nuova edizione, aprirà come tradizione il giorno 8 dicembre, si arricchisce con una mostra fotografica che, attraverso la tecnica del light paintingri disegna le figure che ogni anno fanno rivivere il paese. Per il 23° anno, quindi, si rinnova l'appuntamento con il tradizionale presepe che vede il borgo animarsi con le figure della Natività che si mescolano a quelle della cultura contadina, tra archi, vicoli, case, logge, aie e i risseu. «Il presepe all'aria aperta – ha detto l'assessore allo Sviluppo dell'entroterra Stefano Mai – è un'attrattiva straordinaria perle famiglie e per vivere a pieno il clima natalizio. Percorrerei vicoli di Pentema, dove ogni anno viene allestito un presepe a dimensione naturale, è un buon modo per vivere le nostre tradizioni e la nostra cultura in un borgo dove il tempo sembra essersi fermato».

Più notizie Arriva in piazza De Ferrari l'abete natalizio da 20 metri