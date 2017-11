Qualità della vita: la Liguria crolla nella classifica delle città italiane

GENOVA - Crolla di 27 posizioni Genova nella annuale indagine delle 110 province italiane redatta dal Sole 24 Ore che misura l'evoluzione del benessere economico e sociale delle province italiane. Il capoluogo ligure si attesta così alla 48° posizione della classifica guidata da Belluno e Aosta. L'indagine è stata realizzata utilizzando 42 indicatori suddivisi in macroaree. Sei i nuovi parametri: acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e l'indice di litigiosità nei tribunali. Precipita in classifica anche Savona, che perde 34 posizioni e si attesa al 58° posto e perde terreno anche Imperia, al 70° posto. L'unica provincia ligure che guadagna posizioni è La Spezia: +3, al 51.mo posto in classifica.