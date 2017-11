Rinascente a Genova, indetto uno sciopero contro la sua chiusura

GENOVA – La Rsu della Rinascente di Genova ha indetto uno sciopero nella giornata di oggi, in concomitanza col Black Friday, contro la chiusura del punto vendita di Genova, annunciata un paio di settimane fa. I lavoratori full time si fermeranno per le ultime 4 ore di turno. Quelli part time per le ultime due. Alle 17:00 si terrà un presidio di protesta davanti alla sede di Genova. La protesta segue la decisione di chiudere la filiale genovese della Rinascente, attiva dal 1960, e che attualmente dà lavoro a 80 persone, di cui 55 dipendenti diretti. La chiusura è prevista per il 28 ottobre 2018.