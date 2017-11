Rinasce la Cabellotta, la mela Doc della Valbrevenna è salva

GENOVA – E' stata da sempre una varietà di mela molto apprezzata, la Cabellotta. Eppure rischiava di scomparire per sempre dalle tavole dei liguri, e non solo. Il problema è sorto cinque anni fa, quando la salute dei meli è precipitata. Con il rischio che una mela che vantava una tradizione centenaria potesse andare perduta.

Un frutto prelibato

La Cabellotta è una mela succosa e croccante che accompagnava da sempre l'inverno dei chi vive in Valbrevenna, di cui è un frutto tipico. Eppure, ricorda Aldo Scorzoni assessore della valle di cui è cittadino, rischiava di scomparire. La causa principale era lo stato di salute dei meli, che erano andati via via morendo. In salute, infatti, ne erano rimasti soltanto una decina. Ma, per non perdere questo prezioso frutto, nel 2013 sono stati piantati nella valle più di 200 meli. Il numero raddoppierà tra oggi e domani, quando agli abitanti della Valbrevenna ne saranno consegnati altri duecento. «Abbiamo recuperato un frutto quasi estinto – ha commentato l'assessore Scorzoni – Ma soprattutto riacceso l'interesse per dei frutti che hanno segnato le vite dei nostri nonni e bisnonni». Lunga vita dunque alla mela Cabellotta.