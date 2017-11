Artigiano trovato morto ieri nel genovese: s'indaga per omicidio

GENOVA - Si chiamava Antonio Olivieri e lavorava come artigiano edile l'uomo di 50 anni trovato morto questa mattina a Sestri Levante, in provincia di Genova, all'interno di uno scantinato di un palazzo di viale Roma. A scoprire il corpo senza vita del 50enne sarebbero stati due colleghi, che hanno subito allertato la polizia. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Genova, che indagano sul caso, si tratterebbe con ogni probabilità di un omicidio. L'uomo, che è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue, aveva infatti una profonda ferita alla testa e una fascetta da elettricista stretta intorno al collo.