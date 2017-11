Violenza sulle donne, Genova dice 'No'

GENOVA - Due-giorni di Regione Liguria e Comune di Genova in collaborazione con l'Ipasvi (Collegio degli Infermieri di Genova) per dire No alla violenza contro le donne.

Domani, venerdì 24 novembre, alle 21:00 in Piazza De Ferrari, verrà inaugurato il 'Muro dell'Arte' alla presenza della vicepresidente Sonia Viale, dell'assessore regionale alle Pari Opportunità Ilaria Cavo, dell'assessore al Personale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi con Jo Squillo, Giusy Versace e Valentina Pitzalis. Prima dell'inaugurazione del muro, alle 11:30 alla Biblioteca Berio verranno posizionate le Panchine Rosse, installazioni artistiche per sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema della lotta alla violenza contro le donne. Nel pomeriggio prederanno il via gli eventi nel centro cittadino: dalle 14:30 in Piazza De Ferrari laboratori di creatività e il mercatino artigianale 'L'arte nelle mani', info point sul tema della giornata con le forze dell'ordine, i centri antiviolenza e le associazioni di volontariato.