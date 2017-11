Auto contromano sulla A10 provoca due incidenti, si cerca il conducente

GENOVA – Si cerca ancora la macchina che ieri sera ha imboccato contromano la A10 provocando due incidenti. Gli agenti della polizia stradale stanno esaminando le telecamere posizionate lungo il tratto per cercare di risalire alla vettura. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Genova Voltri e Arenzano. Secondo quanto ricostruito, la vettura avrebbe fatto capovolgere due vetture che la stavano schivando e poi avrebbe fatto inchiodare un camionista che, forse per lo spavento, ha avuto un infarto. L'uomo è ancora ricoverato all'ospedale Galliera in prognosi riservata.