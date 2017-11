Sgomberati gli appartamenti occupati nel centro storico di Genova, 2 le denunce

GENOVA - Si è concluso con due denunce per occupazione abusiva lo sgombero dei due appartamenti di proprietà di un pio istituto in al civico 1 di vico Fragola, nel quartiere del Carmine. L'intervento, coordinato dalla Digos in esecuzione di un'ordinanza della Procura di Genova, era cominciato all'alba di stamani con il supporto dei vigili del fuoco che hanno aperto le porte degli alloggi. Le due persone che occupavano gli alloggi al momento dello sgombero si sono rifugiate sul terrazzo di uno degli appartamenti per quasi cinque ore. Poi hanno deciso di scendere. Gli alloggi, occupati da circa un anno, sono stati trovati in condizioni fatiscenti.