Carige, 'coperti' i 363 milioni di aumento del capitale

GENOVA - Gli impegni di sottoscrizione dei soci di Banca Carige dell'aumento di capitale ammontano a 128,5milioni di euro ma, al fine di ridurre il rischio di inoptato del consorzio di garanzia, sono stati conclusi una serie di contratti per assegnare a investitori azioni eventualmente rimaste inoptate per un controvalore massimo di circa 234,5milioni di euro. Contratti che, subordinatamente ad alcune condizioni, fanno salire la quota che un grado di copertura a 363 milioni. Tra questi figura un'opzione concessa dal consorzio di garanzia a Malacalza Investimenti, titolare del 17,6% del capitale, per cedere eventuali azioni inoptate per un controvalore massimo di 69,5 milioni. Malacalza, che potrà acquistare le azioni «a propria assoluta e insindacabile discrezione», potrebbe così salire al 28% di Carige, nel caso disco verde della Bce. «Io - ha detto l'AD di carige PaoloFiorentino - parteciperò personalmente a questa operazione di aumento di capitale, non per contratto ma per convinzione».