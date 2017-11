Per fuggire da un tentativo di violenza morì cadendo dal balcone, chiesto il rinvio a giudizio per gli accusati

FIRENZE - E' stata sospesa ieri alle 17:00, dopo otto ore in aula, l'udienza davanti al Gup del Tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli chiamato a esprimersi circa la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due 26enni di Castiglion Fibocchi (Arezzo) accusati di aver procurato la morte della studentessa genovese Martina Rossi, precipitata dal balcone dell'hotel Sant'Ana di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 per sfuggire, come sostiene il Pm, da un tentativo di violenza. Il procuratore capo Roberto Rossi dopo una lunga requisitoria ha chiesto il rinvio a giudizio. Poi è arrivato il momento delle parti civili e della difesa. Le parti civili, sulla scia della Procura, per voce dell'avvocato Luca Fanfani si sono unite nella richiesta di rinvio a giudizio. Sul fronte della difesa il primo a parlare è stato l'avvocato Buricchi che ha chiesto il proscioglimento per gli indagati.