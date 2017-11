A Genova sbarca il Black Friday: oltre 200 negozi con prodotti scontati

GENOVA - Sono oltre 200 i negozi della piccola distribuzione genovese che hanno aderito all'Official Black Friday, il venerdì degli sconti che si terrà il 24 novembre. L'iniziativa consiste in una giornata dedicata allo shopping a prezzi agevolati con l'obiettivo di dare slancio al commercio. I negozi genovesi che aderiscono al Black Friday saranno contraddistinti da locandine e palloncini. Per facilitare gli spostamenti il Comune e Amt hanno organizzato un servizio di trasporti straordinario con l'attivazione di una linea aggiuntiva, il «Giro Centro», che collegherà piazza Tommaseo a Corvetto dalle 17 alle 23. L'ultima corsa della metropolitana, da Brignole per Brin, sarà alle 23,10. L'assessore alla mobilità, Stefano Balleari, ha sottolineato che ci sarà un servizio navetta con percorso circolare e frequenza ogni 10-15minuti.