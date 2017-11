Minori: nel 2017 sono stati denunciati 207 casi di violenza in Liguria

GENOVA - Sono stati 207 gli episodi di violenza che hanno coinvolto minori nel 2017 in Liguria segnalati all'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori. Lo spiega, in Consiglio regionale, l'assessore alle Politiche giovanili Ilaria Cavo rispondendo a un'interrogazione del capogruppo di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria Giovanni Pastorino. Trentacinque casi hanno visto i minori vittime di violenza, 172 casi testimoni di episodi di violenza in famiglia.

L'ultimo studio internazionale 'Behaviour in school age children' realizzato in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dice che il 9% dei quindicenni liguri segnala di aver subito atti di bullismo. «Abbiamo attivato un gruppo di studio sull'abuso e il maltrattamento dei minori composto dagli uffici della Regione, servizi sociali, ospedali, associazioni dei medici e autorità giudiziaria - dice Cavo – per contrastare il fenomeno e sensibilizzare. Adesso intendiamo affidargli un mandato più ampio nella lotta al bullismo».