'Allah Akbar' appare nella biblioteca data alle fiamme a Genova

GENOVA - Incendio nella notte nella biblioteca comunale Saffi, in via Sertoli a Genova Molassana: bruciato un libro di religione con l'effige della Madonna sulla copertina. Trovati un biglietto in arabo con la scritta 'Allah Akbar' e il Corano, rinvenuto sugli scaffali, lasciato in evidenza nell'ingresso danneggiato dalle fiamme. E' accaduto la scorsa notte. L'allarme è scattato con una segnalazione del sistema di sorveglianza arrivato alla direttrice della biblioteca. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato la porta, alcuni arredi e una sedia. Sul fatto indaga la Digos, che, pur tenendo aperte tutte le ipotesi, non esclude il gesto di qualcuno che vuol screditare la comunità musulmana o quello di una messinscena di qualche giovane. Sul posto trovati anche escrementi di cane. La direttrice ha spiegato che la biblioteca è frequentata da pochi stranieri e pochissimi musulmani. In via Sertoli non sono rari gli atti di vandalismo da parte di giovani bulli della zona.