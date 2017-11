Un giovane fenicottero sperso nel fiume Entella

GENOVA – Un giovane esemplare di fenicottero rosa ha fatto sosta nell'oasi del fiume Entella a Chiavari. Fatto insolito perché questa non è una tappa prevista nella rotta migratoria di questi trampolieri dalla Camargue dove nascono verso la Corsica e la Sardegna o l'Africa. Era già accaduto alcuni anni fa, quando tre esemplari di fenicottero rosa, anch'essi giovani, si erano fermati sul fiume. La sosta, secondo gli esperti della Lipu, è dovuta o a un errore di orientamento o per aver smarrito lo stormo. In questi casi, soprattutto i giovani, che ancora non hanno imparato la strada del viaggio, si orientano seguendo la morfologia del litorale. E così questo giovane dal Sud della Francia è arrivato fino al Tigullio: stanco del viaggio e probabilmente anche affamato ha fatto scalo nell'oasi.