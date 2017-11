Uomo aggredito a morsi da un cinghiale

GENOVA – L'uomo aggredito da un cinghiale nei boschi sulle alture di Genova della Valle Berlino, a Rossiglione, è un cacciatore che stava prendendo parte a una battuta proprio contro i cinghiali. L'uomo, Pietro Puppo, di Masone (GE), ha riportato ferite da morsi alle gambe e la frattura del braccio destro. E' grave, ma non in pericolo di vita. A soccorrerlo per primi sono stati gli altri cacciatori che prendevano parte alla battuta. L'animale è stato poi ucciso dai compagni di caccia del ferito.