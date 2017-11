La mamma travolta nel tentativo di salvare la figlia sul passeggino sta meglio

GENOVA - Sono migliorate le condizioni di Michela Figone, la donna che è riuscita a mettere in salvo la figlia spingendo via il passeggino mentre veniva investita da un automezzo sulle strisce pedonali a Casarza Ligure. A dieci giorni di distanza dall'incidente, e dopo essere stata sottoposta a due delicati e complessi interventi chirurgici alla testa, la donna si è svegliata dalla sedazione e ha potuto parlare con i medici e i familiari. La prognosi resta riservata, hanno riferito i medici dell'Ospedale San Martino, ma la paziente è stata nel frattempo trasferita dalla terapia intensiva in terapia sub-intensiva del reparto di neurochirurgia. Ora può iniziare il percorso di recupero. La donna, che ha 41 anni ed è madre di tre figlie, era stata investita da un Apecar condotto da un residente mentre attraversava la strada di ritorno da una visita medica alla figlioletta ultima arrivata.