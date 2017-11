Da Costa Crociere: 450 nuove assunzioni in Italia

GENOVA – Nuovi posti di lavoro in arrivo. Saranno 450 le unità di personale italiano che Costa Crociere prevede di assumere nel 2018 nell'ambito del piano da 4.500 assunzioni annunciato dal gruppo Carnival entro il 2022. Lo ha annunciato l'head of hotel talent acquisition della società Andrea Tonini stasera a Genova al salone dell'educazione 'OrientaMenti'. Il personale sarà prevalentemente impiegato nelle nuove navi del gruppo in ordine. Le opportunità di lavoro di bordo e di terra saranno pubblicate in tempo reale sul sito web http://career.costacrociere.it.