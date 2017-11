Il canto degli italiani di Mameli è ufficialmente l'inno d'Italia. Il sindaco di Genova, grande soddisfazione per la città

GENOVA – Con il titolo 'Il canto degli italiani', l'inno di Mameli, conosciuto universalmente come 'Fratelli d'Italia', diventerà l'inno ufficiale della repubblica italiana. La commissione Affari costituzionali di palazzo Madama ha infatti appena approvato, in sede deliberante, il provvedimento che lo istituzionalizza. L'Inno di Mameli fu scelto nel 1946 come inno nazionale provvisorio, ma da allora in poi nessuna legge lo aveva reso definitivo.

La storia

Goffredo Mameli scrisse 'Il canto degli Italiani' il 10 settembre 1847, Michele Novaro lo musicò il 24 novembre dello stesso anno. Cantato a Genova durante una festa popolare per la prima volta, fu subito proibito dalla polizia. Dopo i moti del 1848 divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. Il 12 ottobre 1946, il Consiglio dei ministri coordinato da Alcide De Gasperi, autorizzò 'provvisoriamente' l'uso dell'inno di Mameli come inno nazionale della Repubblica Italiana. In oltre 70 anni non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale sull'inno nazionale, anche se nel tempo sono state presentate diverse proposte di legge.

La soddisfazione del sindaco di Genova

«Apprendo con grande soddisfazione che anche il Senato della Repubblica, dopo il via libera della Camera dei Deputati, ha approvato all'unanimità la proposta di legge per il riconoscimento del 'Canto degli Italiani' di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica». Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci dopo il voto di ieri in Senato. «Un atto – ha spiegato Marco Bucci – che valorizza ancora di più quello che per tutti gli italiani è 'Fratelli d'Italia' composto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, entrambi genovesi, ed eseguito per la prima volta a Genova il 10 dicembre 1847. Il nostro impegno, adesso, sarà quello di valorizzare ancora di più la figura di Mameli e quella di Genova come città dell'Inno d'Italia»