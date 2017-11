Inaugurata la ruota panoramica a Genova: forse resterà attiva tutto l'anno

GENOVA – Taglio del nastro per la ruota panoramica del Porto Antico di Genova, con il presidente della regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il direttore della Porto Antico Spa, Alberto Cappato. Dalla maxi ruota panoramica, alta 45 metri, si gode di un panorama straordinario su tutto il porto di Genova, sulla Lanterna, e sul mare. «Da questa altezza – ha commentato il presidente Toti, dopo aver fatto il giro inaugurale della ruota – si vede tutta la città, oltre alla bellezza e la vita vera del porto, con tutte le sue navi da crociera, i container, i rimorchiatori, la Lanterna. Si tratta di una bella attrazione per vedere cose che non si vedono normalmente di questa bellissima città, e vederla da una prospettiva diversa. Mi auguro che possa rimanere tutto l'anno, ma sicuramente è qui per tutte le vacanze natalizie, un modo per riappropriarsi della bellezza della città». Anche il sindaco Marco Bucci ha tra i suoi obiettivi quello di fare rimanere tutto l'anno la ruota panoramica.