Evade dai domiciliari e va a spacciare droga con il figlio di pochi mesi

GENOVA – Era agli arresti domiciliari, ma va a spacciare droga sintetica col figlio di pochi mesi nel passeggino. L'uomo, un senegalese di 37 anni, è stato arrestato dai Carabinieri in piazza Gustavo Modena, a Sampierdarena. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack e 90 euro. I militari hanno poi perquisito la casa dove sono stati trovati altri soldi, circa 600 euro, presumibilmente provento di spaccio. Secondo gli inquirenti, dopo la retata dello scorso ottobre che aveva sgominato una banda di senegalesi pusher nel centro storico, la zona di spaccio si sarebbe spostata verso Sampierdarena. Due settimane fa, infatti, erano stati arrestati altri due uomini, sempre senegalesi, che usavano anche minorenni per distribuire le dosi.