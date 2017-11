Grave incendio a Millesimo, bruciano tre autobus

GENOVA - Incendio all'alba nel deposito Tpla Millesimo dove sono andati in fumo tre autobus. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Cairo e di Savona. Sul posto anche i Carabinieri e la Croce Rossa. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e l'area verrà sottoposta a sequestro giudiziario per consentire a polizia giudiziaria e carabinieri di indagare sulle cause dell'incendio.