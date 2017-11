Fermato dalla polizia, inghiotte 90 ovuli con 1 kg cocaina

GENOVA - Un cittadino nigeriano che ha inghiottito 90 ovuli pieni di cocaina per un peso di circa 1 kg è stato arrestato nei vicoli del centro storico. L'attenzione dei poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile e della Polfer si sono concentrate sul nigeriano perché l'uomo alla vista degli agenti ha mostrato un grande nervosismo ed è fuggito nei vicoli. Gli agenti hanno intuito che poteva trattarsi di un 'corriere' della droga perché indossava una strettissima fascia elastica sull'addome in genere utilizzata per tentare limitare i movimenti del ventre e ridurre rischi che gli ovuli si rompano. L'uomo è stato arrestato per l'illecita detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente e è stato trasferito all'ospedale San Martino per il 'recupero' della droga.