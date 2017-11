Una perdita per Genova, chiude la storica sede della Rinascente

GENOVA – Chiude la storica filiale della Rinascente a Genova, situata dal 1960 nel cuore della città, e oltre 80 lavoratori, di cui 55 dipendenti diretti, rischiano di perdere il posto entro un anno. Lo annunciano i sindacati e il M5S spiegando che «la chiusura perentoria della filiale di Piccapietra, comunicata oggi dai vertici ai dipendenti, è prevista per il 28 ottobre 2018». Ai lavoratori «è stata prospettata la possibilità di ottenere 35 posti full time in altre sedi - riferisce il M5S - Un aut aut inaccettabile per decine di lavoratori e le loro famiglie». Il M5S chiede un intervento delle istituzioni locali. «E' di stamattina la comunicazione - confermano Cgil e Cisl - Una gravissima perdita per il tessuto commerciale e per l'intera Genova che vede nuovamente sparire un'importante azienda che ha scelto di chiudere e spostare il centro dei propri affari in altre città». La giustificazione, dicono i sindacati, è che «la piazza genovese non è più interessante dal punto di vista commerciale».