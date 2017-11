Trovato morto dopo aver tamponato un tir. Forse il decesso è avvenuto prima dell'incidente

GENOVA - Un automobilista, di 50 anni, di Ventimiglia, che viaggiava a bordo della propria vettura, una Kia Picanto, ha perso la vita verso le 18.30 di ier sull'Autostrada dei Fiori nei pressi di Bordighera, in direzione Genova, in seguito al tamponamento di un tir. Probabilmente è stato un malore ad ucciderlo prima dell'incidente. Stando alle prime informazioni, infatti, le lesioni non erano così gravi da determinarne il decesso. L'uomo, tra l'altro, si sarebbe sganciato le cinture di sicurezza, forse dopo essersi sentito male e avrebbe perso il controllo della guida, finendo contro il pesante mezzo, che si è fermato poco più avanti. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia stradale.