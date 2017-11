Eventi Genova, ecco cosa fare venerdì 10 novembre

GENOVA – Dall'arte, alla musica al puro divertimento. Ecco qualche consiglio per iniziare bene il weekend in città e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

Arte

Da venerdì 10 novembre, presso l'Appartamento del Doge di Palazzo Ducale, si terrà la mostra su Pablo Picasso con i capolavori del Museo Picasso di Parigi. Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico: Pablo Picasso è tutto questo e molto di più. È l’artista che più profondamente ha segnato l’arte del Novecento, rivoluzionandone il metodo e i canoni estetici. La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musèe Picasso di Parigi, suddivise in sezioni tematiche, che permettono di ripercorrere la straordinaria avventura artistica e umana di Pablo Picasso. Da quelle d’ispirazione africana dei primissimi anni del Novecento sino alle più mediterranee bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta: la mostra fa emergere la poetica di Picasso in tutta la sua travolgente bellezza. Una mostra articolata che mette in luce le radici mediterranee e la profonda vitalità dell’arte di Picasso, per scoprire il suo sguardo sulla realtà, passionale, mai banale, mai uguale a sé stesso. Per informazioni: www.palazzoducale.it.

Mercato e musica

Il Mercato del Carmine organizza eventi e incontri attorno al mondo della gastronomia, della cultura e della musica. Venerdì 10 novembre alle 20.30 saliranno sul palco gli Ambo Duo, dinamico duo musicale composto da Carlo Parola (batteria, voce) e Alfonso Cavassa (tastiera e voce), musicisti di lunga esperienza propensi a divertirsi e far divertire il pubblico. Due energiche voci che animano un repertorio pop rock variegato e in parte rivisitato che ripropone musiche che vanno dagli Eagles ai Beatles, dai Supertramp ai Blues Brothers. Per informazioni e prenotazioni 010 2469184.

Musica live

Per il venerdì Live Night del Count Basie: Escobar in concerto. La nuova «Santera» cilena del Latin Hip Hop, Groove dall’indole tormentata, grintosa e mistica. Paola Escobar Berrios – voce, Marco Galvagno – chitarra, Nicolò Bonavita – contrabbasso, Mario Martini – tromba, Francesco Milanolo – batteria. Dai barrios Sudamericani ai vicoli di Genova il percorso di questa giovane artista è una continua mezcla di culture, esperienze e storie dove tra una rima serrata in spagnolo e l’altra emerge quale denominatore comune un insolito misticismo tra chiassose feste dei Morti e i tratti ben definiti dell’alter ego spirituale che dà il titolo stesso al lavoro: quella Santera, la donna simbolo che tutto cura e placa grazie al potere rituale della musica, capace di diffondere il balsamo benefico della magia bianca tra ritmi sincopati e rime. Per informazioni e prenotazioni: 345 2650347, info@countbasie.it.

Party

Al Teatro Bloser dalle 23 «Body Heat»: una record label ed un collettivo di artisti che si riuniscono nei clubs per dare vita ad una performance nella quale djs, musicisti e cantanti creano un ponte tra club culture e musica live. Un ponte costruito con una mescola di Funk, Disco ed House, amalgamato con Soul, Jazz e Boogie. Ciò che ne risulta è una grande festa.

Per i più piccoli

Una mostra, tanti laboratori, letture, spettacoli per bambini e famiglie e un seminario all'Università.

Dal 10 al 13 novembre Genova si anima con attività e incontri dedicati all'amato personaggio di Altan. Venerdì 10 novembre alle 18 l'inaugurazione della mostra «Arriva la Pimpa». Una mostra per entrare nel mondo di Pimpa e ripercorrere alcune delle sue storie più belle. Un viaggio alla scoperta del personaggio, del suo linguaggio, per apprezzarne l’unicità e per capire come riesce, con spontaneità e allegria a coinvolgere il piccolo lettore da quattro generazioni. E per festeggiare la Pimpa, una dolce merenda per tutti i bambini.