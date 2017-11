Sgominata banda di hacker, perquisizioni a Genova e 6 arresti e 11 indagati

GENOVA - Sei arresti e 11 indagati è il bilancio della Squadra Mobile della Questura di Bolzano, in collaborazione con la Task Force Cybercrime della Polizia Criminale di Osnabrück che è riuscita a sgominare una banda internazionale dedita alle truffe informatiche, composta in prevalenza da cittadini pachistani. Si presume, spiega la Polizia, che la banda, tra l'inizio del 2011 e luglio 2017 sia riuscita a infiltrarsi nei sistemi informatici dei centralini telefonici (tipo 'Alcatel Omnipax' e 'Siemens Hi-Path'), in uso a grandi aziende private ed enti pubblici tedeschi. Con questo sistema i malviventi sfruttavano le utenze telefoniche delle ignare imprese, sulle quali deviavano un grosso volume di traffico telefonico, il tutto attraverso un trasferimento di chiamata preimpostato. Alle parti lese risultano essere stati addebitati 3,5 milioni di euro dagli operatori telefonici. Nello scorso aprile le indagini portavano all'effettuazione in una decina di perquisizioni tra Bolzano, Roma, Milano, Bergamo, Ancona e Genova.