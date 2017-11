Giallo in provincia di Savona: trovato scheletro umano nei boschi

SAVONA - Giallo a Millesimo, in provincia di Savona. Uno scheletro umano è stato trovato questa mattina da alcuni cacciatori nei boschi del piccolo centro della Val Bormida. Oltre ai resti, disseminati in un raggio di 50 metri, sono stati rinvenuti anche alcuni vestiti in brandelli. Secondo i primi accertamenti, la morte potrebbe risalire ad un paio di anni fa. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono si possa trattare di una delle persone scomparse nel Savonese negli ultimi anni.